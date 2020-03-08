بعد نشر خبر مقتل ضابط تركي في ليبيا..  نصف الصحفيين الأتراك يواجهون الاعتقال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال موقع T24 التركي إن قانونا جديدا يلوح في الأفق خاص بالنشر والتكنولوجيا، ربما سيقضي بدفع نصف الصحفيين في البلاد إلى المعتقلات وإغلاق العديد من المواقع الإخبارية.

وأشار الموقع في تقرير له، إلى إلقاء القبض على مدير أخبار Odatv الذين اعتقل وفق المادة 27 من قانون خدمات المخابرات العامة بعد نشر خبر عن مقتل ضابط في الجيش التركي أثناء تواجده في ليبيا وعودة جثمانه سرا وبدون إعلان رسمي.

وأضاف أنه في الثالث من مارس الجاري، جرى نشر مقال على Odatv مرفقا بصور جنازة العقيد التركي الذي قتل في ليبيا ودفن سرا بدون إعلان رسمي، ليطلق بعدها بعض صحفيي السلطة حملة واسعة ضد الموقع حتى جرى اقتحام منزل المحرر المسئول عن الموقع واعتقاله.

ونقل الموقع عن الصحفية التي أعدت تقريرا عن الضابط التركي الذي أعلن رسمياً خبر مقتله في ليبيا، قولها “ذهبت إلى القري التي دفن فيها من أجل الحصول على المزيد من المعلومات، والتقطت صورا من داخل المقبرة، كما تحدثت إلى عائلته في القرية ووثقت مقتله”.

واستنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، التضييق على حرية الرأي واعتقال صحفيين في موقع (OdaTV) الإخباري المعارض، بعد نشر معلومات عن عودة جثمان ضابط تركي من ليبيا سرًا، ودفنه بدون إجراءات رسمية، في واقعة مكررة.

كيليتشدار أوغلو قال ، في تصريحات، نقلتها صحيفة زمان التركية،: “سنعيد سيادة القانون في تركيا خلال فترة قصيرة، وسنؤسس معًا تركيا المستنيرة والمتفتحة”.

واعترف الرئيس التركي رجب أردوغان، بوجود قوات عسكرية تركية في ليبيا تقاتل بجانب قوات حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وأضاف في كلمة أمام تجمع من أعضاء حزبه الحاكم “العدالة والتنمية”، تابعتها “أوج”، نهاية فبراير الماضي:“نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر”.

وتابع: “نحن ضد حفتر الذي يدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح بالميادين هناك، ولدينا عدد من الشهداء قد وقعوا، لكنهم في مقابلهم أيضا أوقعنا المئات”.

واعتبر أردوغان أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا “ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا”، قائلا: “إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا”.

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