نائب مصري: أنقرة والدوحة أصبحتا مأوى كبيرا وأرضا خصبة لتخريج الإرهابيين

طالب عضو مجلس النواب المصري عبد الرحيم علي من مجلس الأمن بالإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي على قائمة الكيانات الإرهابية.

وقال عبد الرحيم في بيان له إن أنقرة والدوحة أصبحتا مأوى كبيرا وأرضا خصبة لتخريج الإرهابيين بعد أن صارتا الملاذ الآمن لجميع قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وأن القنوات الفضائية بهما تظهر الوجوه الإرهابية للتنظيم الذين يدعون ليلا ونهارا لتشجيع قيام الإرهابيين داخل عدد من الدول العربية خاصة سوريا وليبيا بأعمالهم الإرهابية الحثيثة.

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