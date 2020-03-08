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الكهرباء تزف خبرا “غير سار” لليبيين

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنها ستلجأ إلى زيادة عدد ساعات طرح الأحمال، إثر خروج الوحدتين الغازية الثانية والبخارية في محطة مصراتة المزدوجة عن الخدمة، وتوقف محطة جنوب طرابلس كليًا عن الخدمة.

وأوضحت عبر إدراج بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن الوحدتين بمحطة مصراتة خرجتا عن الخدمة بسبب خلل فني ما تسبب بفقد ما قيمته 450 ميغاوات من القدرة الإنتاجية، بينما جاء توقف محطة جنوب طرابلس بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة نتج عن ذلك انسداد مصفيات الهواء وفقد ما قيمته أكثر من 400 ميغاوات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أن العمل جارٍ على إعادة تشغيل الوحدتين بمحطة مصراتة المزدوجة لدخولهما على الشبكة من جديد.

وجددت الشركة مناشدتها لكافة الجهات الاعتبارية بضرورة إيجاد مكان بديل للقمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس بأقرب وقت حتى تستطيع إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة ورفع كفاءة الشبكة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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