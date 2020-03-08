وليد خدوري يعرض أبعاد الصراع على غاز المتوسط والمنافسة بين مصر وتركيا

في هذه الحلقة من محاور، يعرض الباحث المختص بشؤون الطاقة الأبعاد الجيوسياسية للغاز والنفط شرق المتوسط، ويتحدث عن الصراعات على خطوط الغاز في المتوسط مشيرا بشكل خاص إلى تنافس بين مصر وتركيا بهذا الشأن، ويضع اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق في ليبيا لترسيم الحدود البحرية في هذا الإطار. ويرى أن إسرائيل تسعى عبر الغاز إلى الارتباط مع الدول الموقعة على اتفاقيات سلام معها باتفاقات غازية طويلة المدى، في وقت لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين “تطوير حقل غزة”. ويستبعد خدوري تحول لبنان إلى بلد مصدر للغاز قبل عقد من زمن.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
العقيد هويدي: لا تلتفتوا لأبواق الفتنة مدنكم آمنة والنساء يتجولون فيها حتى ساعات متأخرة
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث عن بدائل
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
«المركزي» في بنغازي يدعو الحكومة الموقتة للبحث عن بدائل لتمويل الميزانية
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
المسماري: تركيا “سرقت” 25 مليار دولار من ليبيا
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك