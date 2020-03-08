وليد خدوري يعرض أبعاد الصراع على غاز المتوسط والمنافسة بين مصر وتركيا

في هذه الحلقة من محاور، يعرض الباحث المختص بشؤون الطاقة الأبعاد الجيوسياسية للغاز والنفط شرق المتوسط، ويتحدث عن الصراعات على خطوط الغاز في المتوسط مشيرا بشكل خاص إلى تنافس بين مصر وتركيا بهذا الشأن، ويضع اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق في ليبيا لترسيم الحدود البحرية في هذا الإطار. ويرى أن إسرائيل تسعى عبر الغاز إلى الارتباط مع الدول الموقعة على اتفاقيات سلام معها باتفاقات غازية طويلة المدى، في وقت لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين “تطوير حقل غزة”. ويستبعد خدوري تحول لبنان إلى بلد مصدر للغاز قبل عقد من زمن.

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