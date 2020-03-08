البدء في الكشف الطبي و التطعيم لحجاج بيت الله لهذا العام

بنغازي 08 مارس 2020 (وال) – أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي عن البدء في برنامج الكشف الطبي والتطعيم لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للثامن من مارس وحتى يوم الخميس الموافق للثاني عشر من مارس، بإشراف قسم الأمراض السارية والمتوطنة بمكتب الرعاية الصحية الأولية وبالتعاون مع عيادة بنغازي الجديدة المجمعة.

مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي أوضح أن مكان الكشف الطبي والتطعيم سيكون بالعيادة المجمعة بنغازي الجديدة الكائنة بمنطقة الليثي قرب السجل المدني وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية حيث سيتم إعطائهم التطعيم الواقي من الحمى المخية الشوكية (السحائي) رباعي التكافؤ، والتطعيم الواقي من الأنفلونزا الموسمية.

وطالب المكتب من حجاج بيت الله الحرام إحضار صورتين شخصيتين مقاس 4 × 6 سم. (وال – بنغازي)

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