لقاء علمي دوري مشترك بين وحدة الجهاز التنفسي بالمركز الطبي ومستشفى الكويفية

بنغازي 08 مارس 2020 (وال) – عقد أمس السبت لقاء بمركز بنغازي الطبي علمي مشترك بين وحدة الجهاز التنفسي بمركز بنغازي الطبي ومستشفي الكويفية.

وأوضح رئيس وحده الجهاز التنفسي بطبي بنغازي الأستاذ دكتور خالد جابر أن هذا اللقاء يعتبر من اللقاءات العلمية، والهدف منه تحديث المعلومة الطبية والزيادة في تبادل الخبران بين مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين

وتابع جابر – بحسب المكتب الإعلامي للمركز – أن اللقاء ضم تقديم لبعض الحالات النادرة كما أنه هناك تواصل مع أحد الأساتذة الأفاضل من جمهورية مصر العربية عن طريق “weblink ” لمناقشة أمراض القصابات الهوائية والمتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي وموجود من ضمن الحضور في اليوم العملي ممثلين عن المركز الوطني للإمراض السارية .

وفي سياق متصل، قال مدير عام مستشفى الكويفية وأخصائي أمراض الصدرية الدكتور أنس البرغثي إن هناك عمل مشترك مع طبي بنغازي لأكثر من خمس أشهر لغرض الحالات المرضية الصعبة ومناقشتها بين مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين ولتسير العمل من الناحية الطبية.

وتابع البرغثي – بحسب المركز الإعلامي للمركز – نحن في تحاور دائم بشأن العاقبات التي تواجه الأمراض الصدرية، لافتاً إلى أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والنشاطات العلمية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك طرح بما يتعلق بالدستور للجمعية الليبية للأمراض الصدرية لتحديد يوم علمي لمرض الدرن وكذلك فيما يتعلق بمرض كورونا من أخذ الاحتياطيات وطرق الوقاية والمواجهة مع هذا المرض. (وال – بنغازي)

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