اختتام الدورات التدريبية في عدد من المجالات ببلديات الواحات

اختتمت أمس السبت بقاعة المعهد العالي للمهن الشاملة الواحات، الدورات التدريبية لصيانة اللوحات الالكترونية وبرمجة الهاتف النقال وكشف أعطال المنظومات الالكترونية للسيارات.

وحضر حفل الاختتام رئيس المجلس التسييري جالو المكلف فرج عقيلة ووكيل الديوان السنوسي الفلاح ووفد من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

كما شارك في الحفل عضو المجلس التسييري لبلدية اوجلة ومدير مكتب العمل والتأهيل اجخرة ومكتب الثقافة وتنسيقية المجتمع المدني وجمعية اللبه بجالو.

وألقيت العديد من الكلمات من قبل الحضور الذين أكدوا على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات خاصة لشريحة الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاعتماد على أنفسهم، متمنين لهؤلاء المتدربين التوفيق في اعمالهم.

وتخلل الحفل توزيع حقائب المعدات للمتدربين في الدورة من مدن الواحات.

يذكر ان الدورات التدريبية في مجال صيانة اللوحات الالكترونية وبرمجة الهاتف النقال وكشف اعطال المنظومات الالكترونية للسيارات قد اقيمت في شهر سبتمبر لسنة 2019 ونظمتها ادارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط لبلديات الواحات.