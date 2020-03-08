ضبط 12 مجتازا للحدود التونسية الليبية خلسة

تمكنت دورية مشتركة للحرس التونسي ببن قردان، جنوب البلاد، من ضبط 12 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية يعتزمون اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني بحزوة من محافظة توزر، جنوب البلاد، من ضبط شخص مجتازا للحدود الجزائرية التونسية خلسة باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

وتمت عملية ضبط المجتازين انفي الذكر خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 مارس الجاري.