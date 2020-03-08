اجتماع مؤسسات المجتمع المدني بأوباري والغريفة وبنت بيه

عقدت مؤسسات المجتمع المدني ببلدية أوباري والغريفة وبنت بية، اجتماعا موسع خصص لمناقشة المواضيع الخدمية التي تهم المواطن وامكانية وضع الحلول المناسبة لها.

وتدارس المشاركين في الاجتماع الاقتراح المقدم من عدد من أعضاء هذه المؤسسات الاهلية الداعية الى ضرورة تأسيس جسم جديد وموحد تنضوي تحته كافة مؤسسات المجتمع المدني بهذه البلديات بعيدا عن الجهوية ولغة الانقسام التي عانت منها مناطق الجنوب طيلة الفترة الماضية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد الصف ونبذ أسلوب الكراهية وتقريب وجهات النظر بين مواطنو هذه البلديات والوقوف مع الجميع على مسافة واحدة حتى لتحقيق التعايش السلمي بين كافة أبناء المنطقة للوصول إلى غاية تتحقق معها ما يطلبه المواطن من خدمات.