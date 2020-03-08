تكريم الأطقم الطبية المتميزة وأفضل مركز صحي ببلدية ابوسليم

أقيم اليوم الأحد ببلدية أبوسليم، حفل تكريم للعناصر الطبية والطبية المساعدة والاقسام المتميزة بالمراكز الصحية وكذلك منح جائزة أفضل مركز صحي للعام 2019 بالبلدية.

وحضر حفل التكريم عميد بلدية أبوسليم ومدير مركز الخدمات الصحية ابوسليم وعدد من الأطباء والعناصر الطبية وموظفي القطاعات الصحية بالبلدية وعدد من الضيوف.

وتم خلال الحفل تكريم المتميزين من العناصر الطبية والطبية المساعدة وكذلك أفضل مركز صحي تم اختياره وفق مواصفات معيارية قامت بها اللجنة المكلفة من قبل مكتب الخدمات الصحية وهو مركز خالد بن الوليد.