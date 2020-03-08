بحضور الدكتور الصديق حفتر .. مهرجان الكرامة المسرحي يختتم فعالياته في دورته الأولى

بنغازي 08 مارس 2020 (وال) – تحت شعار” أعطنى مسرحا أعطيك شبابا ينبذ التطرف والإرهاب” اختتمت الخميس، فعاليات مهرجان الكرامة المسرحي، في دورته الأولى، بمدينة بنغازي والذي استمر في تقديم عروضه المسرحية لمدة أسبوع .

وأوضح مدير اللجنة الإعلامية للمهرجان مسعود الشيخي لوكالة الأنباء الليبية كانت انطلاقة المهرجان بداية الأسبوع الماضي، بمشاركة العديد من الفرق المسرحية والفنية، من مختلف مدن ليبيا، والقائمين على المهرجان من مجموعة من الفنانين والشعراء وأدباء وشخصيات مسرحية عدة.

الشيخي لفت إلى أن شعار المهرجان جاء ليؤكد دعم مدينة بنغازي لقواتنا المسلحة وخاصة الجرحى، والتأكيد بأن شباب المدينة نابذون للإرهاب والتطرف بكل أشكاله ومحاربته بالفن والثقافة.

وتابع أن الدعم الكبير للمهرجان كان من عدة جهات أبرزها من جانب الدكتور خليفة بالقاسم حفتر، والجهات أخري.

قد فتح المهرجان قبيل انطلاقه باب قبول الاعمال المسرحية، بداية شهر مارس 2020، من مختلف المدن، مع تشديد ان تكون الاعمال المسرحية تهدف لنبذ التطرف والإرهاب.

وحضر اختتام المهرجان الدكتور الصديق حفتر نجل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الثقافة بالحكومة الليبية جمعة الفاخري، ووكيل هيئة الإعلام والثقافة محمود امجبر، ومدير المكتب الإعلامي بالهيئة طارق علي الجحاوي، والعديد من الأدباء والكتّاب والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي.

يشار إلى أنه قبل انطلاق المهرجان فتح باب قبول الاعمال المسرحية، بداية من شهر مارس 2020، من مختلف المدن، مع تشديد أن تكون الاعمال المسرحية تهدف لنبذ التطرف والإرهاب. (وال – بنغازي) ف و

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