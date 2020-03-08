بلدي أبوسليم يدعو النازحين لاجتماع بمدرسة التحرير

دعت بلدية أبوسليم المواطنين النازحين من مناطق الاشتباكات بمحلات مشروع الهضبة الزراعي وطريق المطار، أنه سيعقد اجتماع تقابلي عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الاثنين بمسرح مدرسة التحرير بمحلة الزبير.

وأفاد المكتب الإعلامي للبلدية أن الاجتماع سيتم خلاله مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن معالجة أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم من قبل الجهات المعنية وهي اللجنة العليا لشؤون النازحين ووزارة المهجرين والنازحين وصندوق التضامن الاجتماعي ولجنة الأزمة والطوارئ وبعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.