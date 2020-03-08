العامة للكهرباء تشرع في البدء بحملات الجباية لصالحها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أهابت الشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، بأنها ستشرع في حملات الجباية لصالحها في الأيام القادمة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة إن هذه الحملة تهدف إلى جباية الديون المتراكمة والمستحقة لصالح الشركة العامة للكهرباء ورصد كل التوصيلات غير الشرعية وقطعها حتى يتسنى لأصحابها طلب تقديم التوصيلة الشرعية والرسمية عن طريق مكاتب الشركة العامة للكهرباء في كل ركن من اركان الوطن .

وقال خليفة إن الجزء الأول من الحملة سيستهدف أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية .

وتابع أن هذه الحملة هي الأولي من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى يتم جباية كل الديون المستحقة لصالح الشركة العامة للكهرباء، بهدف الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية والتقليل من الفقد التجاري الذي آثر سلبا في استقرارية الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية .

وطالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة المواطنين الكرام بضرورة تسوية أوضاعهم مع الشركة العامة للكهرباء وحثهم علي دفع الديون التي عليهم لصالح الشركة لأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وغير المتعاونين مع الشركة العامة للكهرباء وفي أسرع وقت ممكن .

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