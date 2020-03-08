البدء في العمليات الجراحية للقلب المفتوح بطبي بنغازي

بنغازي 08 مارس 2020 (وال) – أكد استشاري جراحة القلب بمركز بنغازي الطبي الدكتور عمر المنقوش البدء في لقاءات عمل هذه الفترة بشأن جراحة القلب المفتوح للكبار المستهدفين بمعدل عشر حالات باليوم، حيث تم الترتيب لها عن طريق إدارة المركز الطبي وبدعم مالي من لجنة التوطين للعلاج بالمركز .

المنقوش تابع – بحسب المكتب الإعلامي للمركز – أن اللقاءات جرت بالتعاون ودعم من شركة نورسين التي قامت باستجلاب الطاقم الطبي المكلف، المرضى والحالات المستهدفة من المنطقة الشرقية بصفة عامة معظم الحالات من بنغازي حيث إن قائمة الانتظار طويلة جدا، ولكن نحن اختارنا الحالات المستعجلة جداً .

وحول وجود زوار أطباء في لقاءات العمل، أجاب استشاري جراحة القلب بالمركز قائلآ ” الفريق بالكامل أطباء ليبين من المنطقة الشرقية وبصفة عامة تعتبر حالات الانتظار مابين 200 الى 300 حالة تحتاج للجراحة .

وبشأن إجراء عملية جراحية خلال لقاء العمل أمس السبت، تابع المنقوش تم إجراء عملة لسيدة تبلغ 60 تعاني ذبحة صدرية منذ بداية 2019 وكانت تعاني آلام حادة في الصدر مع ضيق التنفس، وحين أجريت لها القسطرة التشخيصية لها تبين وجود انسداد في شريانين من الشرايين التاجية، وتم زراعة شرايين تاجية لها . (وال – بنغازي)

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