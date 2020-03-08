مدير المرصد السوري: آلاف الجهاديين جرى نقلهم إلى ليبيا تحت العباءة التركية

ليبيا – أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنه تم ترحيل مقاتلين من جنسيات شمال أفريقيا ومعظمهم من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية قبل أشهر من سوريا إلى ليبيا،مشيراً إلى خروج الجهاديين إلى ليبيا خلال معركة إدلب التي توقفت الساعات الماضية.

عبد الرحمن وفي مداخلة مع قناة “الحدث” أمس السبت وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي للمرصد السوري لحقوق الإنسان أضاف:”المقاتلون الذين في ليبيا هم أكبر من الرقم الذي نتحدث عنه في المرصد ولكن ما يعنينا هم المرتزقة السوريين فقط”،متسائلاً:” أين آلاف الجهاديين اليوم عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف جرى نقلهم إلى ليبيا تحت العباءة التركية”.

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