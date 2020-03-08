أوغلو: منع نشر أخبار عن عودة جثمان ضابط تركي من ليبيا سراً تضيق على حرية الصحافة

ليبيا – استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو التضييق على حرية الرأي واعتقال صحافيين في موقع أودا تي في (OdaTV) الإخباري المعارض بعد نشر معلومات عن عودة جثمان ضابط تركي من ليبيا سرًا.

كيليتشدار أوغلو وفي تصريحات نقلها موقع “تركيا الان ” اليوم الأحد قال:”سنعيد سيادة القانون في تركيا خلال فترة قصيرة وسنؤسس معًا تركيا المستنيرة والمتفتحة”.

وأضاف أوغلو:”الصحافيون والمفكرون والمحامون والكتاب والرسامون والأكاديميون وجميع المواطنين تقريبًا يعيشون مرحلة صعبة للغاية بعد الانقلاب المدني الذي أحدثه أردوغان في 20 تموز 2016 بإعلان نظام حالة الطوارئ في البلاد بحجة التصدي للانقلاب الفاشل”.

وتابع:”يجب أن لا ننسى أن قانون السادة لن يكون مهيمنًا نحن سندافع عن سيادة القانون في كل مكان.على أصدقائنا المعتقلين والمحاكمين أن يعرفوا جيدًا أن تركيا وجميع المفكرين وجميع المحبين للوطن يقفون بجانبهم لقد انتقلوا من السجن المفتوح إلى السجن المغلق فقط”، في إشارة منه إلى حالة القمع التي تسود في كل أنحاء البلاد وليس في السجون فقط.

نائب رئيس الحزب نفسه والمتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك علق على أزمة اعتقال الصحافيين،مؤكدًا أن اعتقال الصحافيين ومنع تداول الأخبار هو أهم وأكبر مؤشر على قمع الصحافة خاصة وأن الموضوع المذكور أصبح علنيا بعد الكشف عنه أمام البرلمان،على حد تعبيره.

وقال أوزتراك:”هذه الإجراءات الأخيرة تكتسب زخما مع الوقت من غير الممكن في دولة ديمقراطية أن يقوم نظامها بالقمع والحظر ونقول لهم إن لم تستطيعوا الإدارة،اتركوها الإجراءات المتخذة في حق أودا تي في لا يمكن الموافقة عليها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية