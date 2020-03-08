ما يحدث مجرد تشابه في الأعراض .. النجار : لم يتم تسجيل أي حالة كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن هذا التوقيت يعتبر وقت ذروة لزيادة الإصابة بمختلف حالات نزلات البرد، والإنفلونزا الموسمية الحادة، بالإضافة إلى ما يخص فيروس كورونا.

النجار أضاف في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن كل حالة تأتي بارتفاع درجات الحرارة وظهور أعراض البرد، تنتشر حالة من الخوف تخوفًا من أن يكون “كورونا”، موضحًا أن بعض الأطباء قد يُحيل الحالة إلى مستشفى أخرى.

وتابع: “نحن على تواصل مع معظم الحالات، خاصة أنها ليس لها تاريخ سفر، أي أنها لم تغادر مكان إقامتها، وفي أغلب الأحوال تكون إصابات من الإنفلونزا الموسمية الحادة”.

وواصل النجار “حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة كورونا، وما يحدث مجرد تشابه في الأعراض، ولم يتم إثبات أي حالة إصابة حتى الآن سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية، وكل الحالات ما هي إلا فيروسات والتهابات فيروسية أخرى”.

وأردف: “كان مختصر تعبئة بطاقة البيانات على المسافرين، الذين يعودوا من دول موبوئة، وبعد انتشار المرض أصبح لزامًا علينا خضوع كل المسافرين لتعبئة البطاقة، لاحتمالية اكتشاف أي إصابة لاحقة” .

واستطرد “لدينا خطة الاستجابة الوطنية، لمجابهة انتشار فيروس كورونا، خاصة في المرحلة الأولى في ظل خلو البلاد من الفيروس، وبالتالي فالإجراءات احترازية، بالإضافة إلى تقوية شبكة التواصل مع الحالات المشتبه بها، كما تم تشكيل لجنة التواصل والإعلام الصحي، التي تقوم بدورها في عملية التوعية”.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

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