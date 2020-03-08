“مكافحة المخدرات” تُطيح بـ3 مروجين في طرابلس

ضبط مكتب تحريات تاجوراء التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، شخصين بحوزتهما 71 قرصا مهلوسا وثلاثة أسلحة نارية وذخائر.

وأوضحت وزارة داخلية الوفاق، في منشور عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الشخصين المضبوطين من الجنسية الليبية ولديهما سوابق جنائية متمثلة في جرائم سطو مسلح وترويج مخدرات.

وأشارت إلى أنه وبعد الاستدلال مع المضبوطين اعترفا بارتكابهما جرائم سرقة سيارات بالسطو المسلح وترويج للمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

من جهة أخرى تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمكتب المؤسسات التعليمية طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط شخص إفريقي الجنسية يقوم بترويج مخدرات نوع كوكايين على نطاق واسع داخل مدينة طرابلس وبحوزته كمية تقدر بحوالي 300 غرام من الكوكايين، واتخذت الإجراءات القانونية وتمت إحالته لنيابة جرائم المخدرات.

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