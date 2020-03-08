انطلاق حملة تطوعية للتشجير بمدينة الفقهاء

انطلقت بمدينة الفقهاء حملة تطوعية للتشجير تحت اسم المرحوم مفتاح حسن، أحد رجال العمل التطوعي بالمدينة، الحملة تهدف إلى غرس ألفي شتلة بمختلف شوارع ومدارس الفقهاء، وشارك فيها منتسبو منظمات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات، والعاملون بمكتب خدمات النظافة بالمدينة.

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