انطلاق قوافل الصحة المدرسية لعام الحالي في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

انطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة بنغازي قوافل الصحة المدرسية التي تستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي في مدينة بنغازي وضواحيها.

وتقوم فرق قوافل الصحة المدرسية بإجراء الكشف الطبي على التلاميذ للاطمئنان على صحتهم ويشمل الفحص العام وكشف النظر والجلدية والأسنان والتغذية كما يشمل البرنامج إقامة برامج التوعية والتثقيف الصحي، وبرامج الصحة النفسية والاجتماعية، ومتابعة البيئة المدرسية، والتفتيش على المقصف المدرسي .

وكانت الانطلاقة بعدد خمسة وعشرين فريق تضم كافة التخصصات في أربع مناطق وهي البركة والسلاوي وبنغازي المدينة والمناطق المجاورة لمدينة بنغازي.

وحضر تدشين البرنامج الذي أقيم بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي الأستاذ ناصر الكاديكي مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، و الاستاذ مصطفى بالحسن مراقب تعليم بنغازي، والدكتور حسين شمبش المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية بنغازي،والأستاذ ظافر العلواني مدير الخدمات الصحية بنينا، و الأستاذ أحمد الكيلاني مدير مكتب الخدمات الطبية، ورئيس غرفة قوافل الصحة المدرسية، والأستاذ على منصور مدير مكتب التخطيط، والأستاذ أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، والأستاذ نوري العربي رئيس قسم الصحة المدرسية، وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة، ورؤساء الفرق والعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية المشاركة في قوافل الصحة المدرسية.

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