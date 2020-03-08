الصحة تكشف حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا في ليبيا

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تسجيل أي حالات إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ننفي ما يتردد من شائعات وأخبار عارية عن الصحة تمامًا تناولتها وكالات الأنباء حول تسجيل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد، “إن مستشفى طرابلس المركزي استقبل حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا، وثبت بعد الفحص خلوها من المرض”، وذلك في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة من وزارة الصحة، أن الحالتين اللتان تم تسجيلهما أحدهما لرجل مسن، والآخر مصاب بمرض نقص المناعة ” إيدز” وثبت إصابتهما بالتهاب رئوي حاد وليس فيروس كورونا.