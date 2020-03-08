دولة رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي

بنغازي 08 مارس 2020 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد تعليماته بضرورة استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي.

وجاءت تعليمات دولة الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس

الوزراء في مدينة بنغازي برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيه للموارد المائية السيد عوض الدرسي

وأكد دولته على ضرورة استكمال مشاريع المياه وخاصة في المناطق النائية قبل دخول فصل الصيف.

وشدد دولته على ضرورة صيانة شبكات الصرف الصحي للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.(وال – بنغازي)

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