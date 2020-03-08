جلسة حوارية في سبها حول دعم المجلس البلدي وتنفيذ المشاريع التنموية

أقيمت بمدينة سبها، اليوم الأحد، جلسة حوارية بمركز الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال خصصت لمناقشة سبل دعم المجلس البلدي الجديد وعرض بعض المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشارك في الجلسة عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من النشطاء والفاعليات الشبابية والنسائية.

وتطرق النقاش خلال الجلسة إلى البرامج التدريبية المقترحة للمجلس البلدي المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلا عن برنامج المجلس البلدي سبها بشأن المصالحة والتعايش السلمي والرؤية المستقبلية والحالية لبرنامج التنمية المحلية.

يشار إلى أن هذه الجلسة تعد الفاعلية الأولى التي يشارك فيها المجلس البلدي الذي استلم مهامه مؤخرا من المجلس البلدي السابق الذي انتهت ولايته القانونية.

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