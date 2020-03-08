دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل لجنة أزمة الوقود

بنغازي 08 مارس 2020 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد سير عمل لجنة أزمة الوقود، وذلك خلال اجتماع عقده بمعالي نائبه لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري.

واطلع دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على سير عمل اللجنة، وأهم المشاكل التي تواجهها.

وفي هذا الصدد، أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري لدولة الرئيس، عدم وجود أية مشكلة في توفر الوقود.

ولفت معاليه إلى أن المشكلة تكمن في النقل فقط، مشيرا إلى أنه سيتم حلها خلال الفترة القادمة. (وال – بنغازي)

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