انطلاق برنامج الكشف الطبي والتطعيم لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام

أخبار ليبيا 24 – خبر

بـدأ مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازى صباح اليوم الأحد في إجراء الكشف الطبي والتطعيم لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام وذلك بعيادة بنغازي الجديدة المجمعة الكائنة بمنطقة الليثي.

حيث تم الكشف الطبي وكذلك تطعيم الحجاج بالتطعيم الواقي من الحمى المخية الشوكية “السحائي” رباعي التكافؤ ، والتطعيم الواقي من الأنفلونزا الموسمية .

كما تم تزويد الحجاج بمطويات تحوي نصائح وإرشادات صحية صادرة عن مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي.

من جانبه، قال مدير برنامج التطعيم ببنغازي ورئيس قسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية رمضان ميلاد الفيتوري إن إجراءات الكشف الطبي والتطعيم أجريت بشكل منظم وانسيابي وقد بلغ عدد الحجاج الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي والتطعيم لهذا اليوم 71 حاجاً وحاجة، وأن البرنامج سيستمر حتى الخميس القادم .

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