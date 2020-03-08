انطلاق قوافل الصحة المدرسية لعام 2020 في بنغازي

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- انطلقت صباح اليوم الأحد ببلدية بنغازي، قوافل الصحة المدرسية تستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي في بنغازي وضواحيها.

هذا وقد حضر انطلاق القوافل من مقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الأستاذ ناصر الكاديكي، ومراقب التعليم بنغازي الأستاذ مصطفى بالحسن، والمدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية بنغازي الدكتور حسين شمبش، ومدير الخدمات الصحية بنينا الأستاذ ظافر العلواني، ومدير مكتب الخدمات الطبية الأستاذ أحمد الكيلاني.

كما حضر انطلاق القوافل رئيس غرفة قوافل الصحة المدرسية، ومدير مكتب التخطيط الأستاذ علي منصور، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي أحمد العوامي، ورئيس قسم الصحة المدرسية نوري العربي، إلى جانب رؤساء الأقسام بالإدارة، ورؤساء الفرق والعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية المشاركة في قوافل الصحة المدرسية.

وقد شرعت فرق قوافل الصحة المدرسية؛ وعددها “25” فريقًا، يضم كافة التخصصات في “4” مناطق، وهي : البركة، السلاوي، بنغازي المدينة، والمناطق المجاورة لمدينة بنغازي، في إجراء الكشف الطبي على التلاميذ، للاطمئنان على صحتهم، ويشمل الفحص العام، وكشف النظر، والجلدية، والأسنان، والتغذية.

كما يشمل البرنامج إقامة برامج التوعية والتثقيف الصحي، وبرامج الصحة النفسية والاجتماعية، ومتابعة البيئة المدرسية، والتفتيش على المقصف المدرسي. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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