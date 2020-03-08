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المرصد السوري:المقاتلون في ليبيا أكبر من الرقم الذي نتحدث عنه

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنه تم ترحيل مقاتلين من جنسيات شمال أفريقيا ومعظمهم من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية قبل أشهر من سوريا إلى ليبيا في عملية سرية.

وأشار مدير المرصد السوري إلى خروج الجهاديين في عملية جديدة  إلى ليبيا خلال معركة إدلب  الأخيرة .

وقال عبد الرحمن وفي مداخلة مع قناة الحدث  أن المقاتلين  الذين في ليبيا هم أكبر من الرقم الذي نتحدث عنه في المرصد ولكن ما يعنينا هم المرتزقة السوريين فقط.

وتساءل، أين آلاف الجهاديين اليوم ،عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف جرى نقلهم إلى ليبيا تحت العباءة التركية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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