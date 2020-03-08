معيتيق يستعرض خطة الاستجابة الإنسانية مع نائب رئيس البعثة الأممية

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الأحد، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، والتي أطلقتها البعثة والخطوات التي اتخذتها منذ انطلاقها، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وقالت رئيسة قسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، رانيا شرشر، في وقت سابق، إن الصراع في ليبيا أثر في نحو 1.8 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 268 ألف طفل.

وأضافت أن العشرات من الأطفال قتلوا وأصيبوا جراء الغارات الجوية والقصف ونيران الأسلحة الصغيرة والأجهزة المتفجرة محلية الصنع ومخلفات الحرب.

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