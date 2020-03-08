طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليومين.. وتحذيرات من امطار غزيرة وجيدة الثلاثاء على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تنبيه هام أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بتقلبات جوية هامة بداية من يوم الثلاثاء القادم 10 مارس مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة أحياناً مصحوبة بخلايا رعدية.

وأشار المركز في نشرة خاصة صادرة عنه، أن تؤثر هذه التقلبات الجوية والأمطار على المنطقة الممتدة من ( شرق طرابلس حتى مصراتة – مسلاتة – بني وليد – ترهونة – القريات – السدادة – الوشكة – أبو نجيم ).

وأفاد المركز أن الأمطار ستتسبب في تجمع المياه في الطريق والأماكن المنخفضة وسيول وجريان بعض الأودية المحلية، مشيراً إلى أن هذه التقلبات تشمل يوم الأربعاء مناطق الوسط والشمال الشرقي. عليه يجب أخذ الحيطة والحذر.

وفيما يلي توقعات الطقس ليوم الاثنين 9 مارس:

المنطقة الغربية:

الاجواء شتوية وريح بحرية غربية نشطة مع إنخفاض لدرجات الحرارة وسماء غائمة مع فرصة لنزول الامطار ببعض مناطق الساحلية وجبل نفوسة والدواخل.

المناطق الخليج والشرقية والجبل الاخضر:

الأجواء شتوية والسماء غائمة مع توقعات بأمطار متفرقة خاصة بمناطق الجبل الاخضر مع إنخفاض لدرجات الحرارة وريح بحرية نشطة والامطار المتوقعة مابين متوسطة وجيدة.

مناطق الجنوب:

الاجواء شبه معتدلة وسماء صافية مع سحاب عابر وريح مابين معتدلة ونشطة خصوصاً بمناطق الجنوب الشرقي مع إنخفاض لدرجات الحرارة عن اليومين الماضيين.

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