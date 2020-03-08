المسماري: استقالة سلامة غير مفاجئة وويليامز الأقرب لخلافته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، إن السبب في فشل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة هو عدم اعتماده على الأطراف الداخلية وخاصة مجلس النواب، خاصة في ظل التداخل الدولي في الملف الليبي.

المسماري تابعت في مقابلة لها، مع صحيفة “الدستور” المصرية، أن استقالة غسان سلامة غير مفاجئة، موضحة أن الضغوط كانت كبيرة والمشاكل كثيرة والأمور معقدة إلى حد كبير.

وأضافت “سلامة بذل جهدًا وحاول كثيرًا، ولكن الكثير من التحديات التي أعاقت عمله، وليس فقط الوضع الداخلي في ليبيا، والمشاكل الأمنية الصعبة والحالة المعقدة داخل ليبيا والصراع متعدد الأطراف داخل ليبيا، إضافة إلى المشكلة الأكبر وهى انخراط كثير من الدول بشكل كبير جدا في ليبيا، وكل طرف حسب مصلحته”.

وواصلت: “هناك تحديات واجهت سلامة في الدولة الليبية وهي أن مشكلة ليبيا مشكلة متزامنة من 2014م، وعندما فرض المجتمع الدولي على البرلمان الشرعي أن يدخل في حوار مع التيار الإسلامي الذي كان موجود في المؤتمر الوطني والتيار الذي خسر مقاعد البرلمان في انتخابات 2014م، بدلاً من أن يدعم المجتمع الدولي الشرعية”.

وأوضحت المسماري: “انحياز سلامة للتيار الإسلامي وفرضه على مجلس النواب، أن يدخل فى حوار نتج عنه مسار الصخيرات الذي أنتج المجلس الرئاسي، والذي ساهم أيضًا من خلاله المجتمع الدولي في تعميق الأزمة الليبية، هذا المشهد الشائك فى ليبيا المحلي والدولي هو من صعب المسألة على غسان سلامة”، متوقعة أن أي مبعوث آخر سيواجه التحديات أيضا الموجودة.

وفيما يخص الشخصيات المتوقعة خلفًا لغسان سلامة، قالت: “ستيفاني ويليامز ستتولى هذه المهمة كونها كانت شريك لغسان سلامة فى وضع المسارات الثلاثة الأمنى والسياسي والاقتصادي وخاصة المسار الاقتصادي التى كانت هي تشرف عليه بشكل مباشر، وأي مبعوث آخر سيحتاج إلى فرصة من الوقت تصل لمدة أربعة أشهر حتى يلم بالأزمة الليبية، وهذا يستنزف الوقت في تقديري أن ستتولي ستيفاني مرحلة حتى تستنفذ المسارات مرة أخرى”.

وأردفت النائب “المسار السياسي سيتم استئنافه في جنيف أو غير جنيف لأن دائمًا حتى بعد الصراعات المسلحة والحروب لابد من طاولة الحوار السياسي أن تكون موجودة، ولكن المهم أن هذا الحوار السياسي لا يجب أن يكون عرقلة في وجه القوات المسلحة التي تقوم بدورها الوطني وهو تخلص كامل التراب الليبي والعصابات المارقة وكل السلاح، ويبسط الجيش سيطرة على كامل التراب الليبي، والمسار السياسي لا يمكن يؤخر مهام القوات المسلحة ووقف إطلاق النار أو الهدنة”.

واختتمت: “مجلس النواب ملزم أن ينخرط في أي مسار سياسي أو أي تسويات سياسية لأن هذا هو واجبه، ومجلس النواب لم يمتنع يومًا في الانخراط السياسي، ولكن دائمًا كنا نواجه فئة مارقة في ليبيا تعمل على إقصاء الآخرين ولا تريد أن تقتنع أن الليبيين أسقطوهم”.

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