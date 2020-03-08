<br /> وزير داخلية المؤقتة يصدر تعليماته بمنع دخول مواطني البلدان المنكوبة بفيروس كورونا إلى ليبيا<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

وزير داخلية المؤقتة يصدر تعليماته بمنع دخول مواطني البلدان المنكوبة بفيروس كورونا إلى ليبيا 08 March, 2020 رابط مختصر



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