اخبار ليبيا الان وزير داخلية المؤقتة يصدر تعليماته بمنع دخول مواطني البلدان المنكوبة بفيروس كورونا إلى ليبيا تم النشر منذُ 16 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> وزير داخلية المؤقتة يصدر تعليماته بمنع دخول مواطني البلدان المنكوبة بفيروس كورونا إلى ليبيا<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا وزير داخلية المؤقتة يصدر تعليماته بمنع دخول مواطني البلدان المنكوبة بفيروس كورونا إلى ليبيا 08 March, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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