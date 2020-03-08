اخبار ليبيا الان

وقفات احتجاجية تندد باختطاف القاضي محمد بن عامر

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت المقار العدلية بكافة المدن الليبية، الأحد، وقفات احتجاجية نددت واستنكرت حادثة اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر، الذي اختطفته مجموعة خارجة عن القانون بعد التسلل لمقر سكنه بمدينة القره بوللي بتاريخ 27 فبراير الماضي.

ووفق ما نشرت وزارة العدل بحكومة الوفاق، فقد جاءت هذه الوقفات تلبية لدعوة المجلس الأعلى للقضاء عبر بيانه الصادر الخميس الماضي والذي حمّل فيه الخاطفين مسؤولية سلامة القاضي بن عامر، وطالب بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وذكر بيان المجلس أن الاعتداء على القاضي يعد مساسا بالسلطة القضائية التي ظلت موحدة ومحايدة لأداء رسالتها بتحقيق العدل وصون الحقوق، مؤكدا أن هذه الأفعال من شأنها إضعاف هيبة القضاء وتعطيل للمسار القضائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك