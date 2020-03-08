اخبار ليبيا الان

إحياء اليوم العالمي للمرأة في سبها

تم النشر منذُ 16 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شهد مسرح سبها الشعبي، اليوم الأحد، احتفالية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة بحضور عدد من الفاعليات النسائية والذي أشرف عليه الاتحاد النسائي بالجنوب.

وقالت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب فايدة معيقل لـ«بوابة الوسط» إن المرأة الليبية أصبح لها دور كبير فى ليبيا بعد التحول الديمقراطي حيث اقتحمت منظمات المجتمع المدني بشكل كبير وملحوظ إلى جانب دخولها الحياة السياسية من خلال الانتخابات وتقلدها عدة مناصب سيادية وأصبح لها وجود وأثبتت نفسها بخطوات تابثة خصوصا فى ريادة الأعمال.

وأضافت الناشطة المدينة، مبروكة عبدالله أن حدث اليوم استهدف التعريف باليوم العالمي للمرأة والأمور المناطة بها، مشيرة إلى أن الحدث تخلله عرض لمشاريع وقصص نجاح خاصة بالمرأة في سبها كما أقيمت جلسة حوارية حول دور النساء فى إحلال السلام.

يشار إلى أن الاتحاد النسائي بالجنوب أشرف على تدريب قرابة 50 شابة ضمن برامج مختلفة فى خطوة تهدف لدعم المرأة والشباب في المنطقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • – فيميلون عليكم ميلة واحدة .:
    – لأهل الاسلام والاعراف – والرجال الذين يحافظون على شرفهم واعراض نساءهم – عدم ترك النساء يخرجون عن طوع أولياء امورهم – او اخوانهم –
    – ينشرون الفتن والمبيحات – والفسق والفجور – بين أهل الاسلام – وقي ارض الاسلام ويؤكد من يعينهم من الفاجرات الكافرات الهاربات اللاتي خرجن من ملة آباءهم وطوع امهاتهم ودون رقابة إخوانه وأزواجهم – :
    – وقرن في بيوتكن ذلك اظهر لكن ان كُنتُم تؤمنون باللهً واليوم الاخر –
    – ولا يخضعن في القول فيطمع الذين في قلوبهم مرض –
    – ولا يسرقن ولا يزنين –
    ولا يتبرجن تبرح الجاهلية الاولى – ))
    – كل هذا موجود في كتاب الله وهو الحق من ربكم – ان كُنتُم مكذبين – ولا تزور وازرة وزر اخرى –
    – فاتبعوا احسن ما انزل الله إليكم قبل ان يأتي يوم لا يجار والد عن ولده – ولا يجزى به لا مال ولا بنون – فكونوا بأعرافكم – ولا تتبعوا أعياد الجاهلية والكفر – فهم أعداء لكم ولدينكم – وودّوا لو تكفرون – وتدخلون النار معهم – فموتانا الصادقين في الجنة – وموتى الكافرين نار الجحيم – وهم فيها لا يموتون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب .
    فيا رجال الاسلام – (( – لا تخونوا أماناتكم وتتبعوا اهواءكم وأهواء الضالين أعداءكم فتزل اقدامكم – بعد تبوتها وتذهب اعمالكم – وتكونون للنار حطبا – وتتخذوا من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا – او تتخذوا دينكم هزوءا )) –
    فالذين كانوا من قبلكم اتاهم الله اكثر مما اتاكم – فأصبحوا بنعمته كافرين – وكان مصيرهم كما ذكره الخالق في كتابه العظيم . والعبرة لمن اتقوا – وأماناته رعوا – ويصدقهم نجوا – وبقوتهم وعزمهم تبثوا . وآلله على ما أقوله شهيد .

    رد