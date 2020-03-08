اخبار ليبيا الان عاجل

المسماري:قوات الوفاق مدعومة بقوات تركية تستعد لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء احمد المسماري: قوات الوفاق مدعومة بقوات تركية تستعد لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك