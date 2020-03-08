عاجل .. وزير الداخلية في الحكومة الليبية يصدر تعليماته المشددة بمنع دخول مواطني البلدان المنكوبة بفيروس “كورونا” إلى ليبيا

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأحد، تعليماته المشددة بمنع دخول رعايا البلدان المنكوبة بفيروس “كورونا” المستجد إلى الأراضي الليبية.

هذا وتضمنت تعليمات المشددة لمعالي الوزير الداخلية، مطالبة الإدارة العامة لأمن المنافذ، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمنع دخول أي أجنبي يُشتبه في قدومه من إحدى الدول التي انتشر فيها فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا.

وقضت تعليمات معالي الوزير؛ بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، الالتزام التام بما يصدر عن المختصين في وزارة الصحة من تعليمات؛ بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تمنع دخول الوباء إلى ليبيا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الكشف على كل القادمين إلى ليبيا في مختلف المنافذ قبل دخولهم للبلاد.

وجاءت تعليمات معالي الوزير، في إطار متابعته الدائمة والدؤوب للأمن القومي الليبي، بجوانبه المتمثلة في الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي والطبي، وسعيًا منه لحماية البلاد من أية أخطار محدقة به.

وتأتي هذه التعليمات؛ ضمن الخطة (ب) من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن من انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات السابقة التي اتخذها معالي وزير الداخلية في ذات الشأن.

وتضم الخطة (ب)؛ مندوبين عن المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى قطاع الصحة من مسؤولي الحجر الصحي، والمستشفيات والمراكز الطبية القريبة من مختلف المنافذ.

وبدأت الخطة (أ) بتاريخ 14 يناير 2020 م، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المنافذ، وذلك من خلال توفير أجهزة الكشف الحراري، وتجهيز غُرف الحجر الصحي وغيرها.

فيما تشمل الخطة (ب)؛ تشديدًا أكبر للإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك من خلال توفير سيارات إسعاف عناية مركزة بالمنافذ، وتوفير متطلبات التشخيص المعملي للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال جهاز التحاليل (PSR)، وتحديد غرفة عمليات مشتركة بوزارة الصحة.

ودعا معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، للمزيد من التوعية حيال المرض وطرق انتشاره وآليات التعامل معه، مؤكدًا على ضرورة تطبيق أقصى درجات التنفيذ في التعليمات الصادرة حماية للوطن والمواطن. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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