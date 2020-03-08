ترتيبات النهائية لعقد مؤتمر الهوية وحماية السيادة الوطنية ببنغازي

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- عقدت لجنتي التحضيرية والعلمية اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللجنة العليا لمؤتمر الهوية وحماية السيادة الوطنية الذي ترعاه وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.

هذا وناقشت اللجان المجتمعة خلال الاجتماع، آلية وضع الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الذي سيقام تحت شعار “هويتنا .. وطننا” في مدينة بنغازي بين 14 – 15 مارس الجاري، التجهيزات اللوجستية النهائية لعقد المؤتمر، الذي دعا لعقده معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأعلنت اللجنة العملية؛ أنها تلقت ما يزيد عن “30” ورقة في محاور المؤتمر المختلفة، مشيدة بحجم الإقبال على المؤتمر.

ويهدف المؤتمر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ التي تعمل على إضعاف الهوية الوطنية بكافة أشكالها ووسائلها، وإيضاح الرؤية العامة لحماية الهوية والسيادة الوطنية، من خلال الآليات السيادية والتنفيذية لمؤسسات الدولة.

كما يهدف المؤتمر للتعريف بالتشريعات والقوانين الخاصة بالهوية، وتفعيل القرارات الصادرة بشأنها بهدف حمايتها، مع تعزيز وغرس القيم الثقافية الداعمة للهوية الوطنية الليبية، وصولا إلى نتائج تخدم المواطن والوطن وتحافظ على هويته.

وترتكز مواضيع المؤتمر على تحليل واقع الهوية الوطنية في ليبيا، من خلال أبعادها المختلفة والتعرف على محددات الهوية الوطنية وسُبل تعزيزها.

وسيتناول المؤتمر أيضًا الهوية الوطنية من حيث الإطار المفاهيمي والفكري، وسيُغطي محاورها من الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية والسياسية والدينية والإعلامية، واضعًا في الاعتبار تأثر الانفجار السكاني لدول الجوار، مقابل الضعف في النمو السكاني لليبيا وتأثيراته. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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