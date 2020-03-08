توجه لصياغة قانون لضمان توزيع عادل للثروة

بالتزامن مع وقف الصادرات النفطية في ليبيا من قبل ممثلين عن المجتمعات المحلية بمنطقة الهلال النفطي كنوع من الاحتجاج على سياسة حكومة الوفاق، نظم مكتب التخطيط بمدينة بنغازي الأحد، ورشة عمل بالتعاون مع مراكز البحوث في الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية الليبية بعنوان “سياسات إصلاح الاقتصاد الليبي”.

وحضر الورشة، التي أقيمت في قاعة الاجتماعات بجامعة قاريونس، أساتذة الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية، ومسؤولون من الحكومة الليبية.

وطرح في الورشة أربعة محاور رئيسية، الجانب السياسي والاقتصادي والقانوني والسياسي، في محاولة منهم لصياغة مقترح قانون يعرض على مجلس النواب لضمان توزيع عادل للثروة بناء على معايير تشمل النطاق الجغرافي بالنسبة والتناسب مع التعداد السكاني ومعايير البيئة.

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