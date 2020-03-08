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توجه لصياغة قانون لضمان توزيع عادل للثروة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بالتزامن مع وقف الصادرات النفطية في ليبيا من قبل ممثلين عن المجتمعات المحلية بمنطقة الهلال النفطي كنوع من الاحتجاج على سياسة حكومة الوفاق، نظم مكتب التخطيط بمدينة بنغازي الأحد، ورشة عمل بالتعاون مع مراكز البحوث في الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية الليبية بعنوان “سياسات إصلاح الاقتصاد الليبي”.

وحضر الورشة، التي أقيمت في قاعة الاجتماعات بجامعة قاريونس، أساتذة الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية، ومسؤولون من الحكومة الليبية.

وطرح في الورشة أربعة محاور رئيسية، الجانب السياسي والاقتصادي والقانوني والسياسي، في محاولة منهم لصياغة مقترح قانون يعرض على مجلس النواب لضمان توزيع عادل للثروة بناء على معايير تشمل النطاق الجغرافي بالنسبة والتناسب مع التعداد السكاني ومعايير البيئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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