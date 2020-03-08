السيطرة على حريق محدود في ميناء السدرة

قال مصدر مسؤول يعمل في شركة الواحة لقناة “218”، إن فرق الإطفاء العاملة في ميناء السدرة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، تمكنت من السيطرة على حريق شب مساء الأحد في خزان قديم بسبب خطأ فني أثناء محاولة الفرق الفنية إزالته من موقعه.

وأشار المصدر إلى أن كافة خطوط نقل النفط الخام سليمة ولم تتضرر، مؤكدا أن عملية الإطفاء تمت وفق توصيات شروط السلامة، مشيدا بجهود كافة العاملين.

وكانت إدارة الإعلام في شركة الواحة أعلنت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، مطلع مارس الجاري، أن الفرق الفنية في قسم الآلات الدقيقة وقسم الميكانيكا وقسم الهندسة شعبة ورشة السيارات، تمكنت من صيانة سيارة الإطفاء “سيلفانيا” المتوقفة منذ مدة طويلة وانضمت لأسطول الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية