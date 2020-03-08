ترهونة تحتفي بيوم المرأة وتشيد بدورها

في يومها العالمي الذي يصادف الثامن من مارس في كل عام، كان للمرأة حضور في ترهونة لتثبت أنها مستمرة في العطاء من أجل الوطن.

ومن هذا المنطلق أقيمت بكلية العلوم والآداب احتفالية تكريم للنساء الرائدات في جميع القطاعات ببلدية ترهونة، سواء من الليبيات أو غير الليبيات.

وتخلل الحفل تقديم كلمات عديدة أشادت بدور المرأة بالمدينة، كما تم تكريم عدد من الطبيبات والمعلمات اللاتي كان لهن بصمة في تنمية المجتمع.

وجاءت الاحتفالية بهدف التذكير بحقوق المرأة والدفاع عنها وتحفيزها لتقدم الأكثر من أجل بناء المجتمع واستمرارية الحياة.

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