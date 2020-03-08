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ترهونة تحتفي بيوم المرأة وتشيد بدورها

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في يومها العالمي الذي يصادف الثامن من مارس في كل عام، كان للمرأة حضور في ترهونة لتثبت أنها مستمرة في العطاء من أجل الوطن.

ومن هذا المنطلق أقيمت بكلية العلوم والآداب احتفالية تكريم للنساء الرائدات في جميع القطاعات ببلدية ترهونة، سواء من الليبيات أو غير الليبيات.

وتخلل الحفل تقديم كلمات عديدة أشادت بدور المرأة بالمدينة، كما تم تكريم عدد من الطبيبات والمعلمات اللاتي كان لهن بصمة في تنمية المجتمع.

وجاءت الاحتفالية بهدف التذكير بحقوق المرأة والدفاع عنها وتحفيزها لتقدم الأكثر من أجل بناء المجتمع واستمرارية الحياة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نحن نساء ليبيا نطالب بالحرية الجنسية ونطالب بأن يكون الشعب كله عاري ويحب السكس العلني في الشوارع وأن ينيك الليبي الليبية علنا من الشرق حتى الغرب

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  • – لأهل الاسلام والاعراف – والرجال الذين يحافظون على شرفهم واعراض نساءهم – عدم ترك النساء يخرجون عن طوع أولياء امورهم – او اخوانهم –
    – ينشرون الفتن والمبيحات – والفسق والفجور – بين أهل الاسلام – وقي ارض الاسلام ويؤكد من يعينهم من الفاجرات الكافرات الهاربات اللاتي خرجن من ملة آباءهم وطوع امهاتهم ودون رقابة إخوانهن وأزواجهم – :
    – وقرن في بيوتكن ذلك اظهر لكن ان كُنتُم تؤمنون باللهً واليوم الاخر –
    – ولا يخضعن في القول فيطمع الذين في قلوبهم مرض –
    – ولا يسرقن ولا يزنين –
    ولا يتبرجن تبرح الجاهلية الاولى – ))
    – كل هذا موجود في كتاب الله وهو الحق من ربكم – ان كُنتُم مكذبين – ولا تزور وازرة وزر اخرى –
    – فاتبعوا احسن ما انزل الله إليكم قبل ان يأتي يوم لا يجار والد عن ولده – ولا يجزى به لا مال ولا بنون – فكونوا بأعرافكم – ولا تتبعوا أعياد الجاهلية والكفر – فهم أعداء لكم ولدينكم – وودّوا لو تكفرون – وتدخلون النار معهم – فموتانا الصادقين في الجنة – وموتى الكافرين نار الجحيم – وهم فيها لا يموتون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب .
    فيا رجال الاسلام – (( – لا تخونوا أماناتكم وتتبعوا اهواءكم وأهواء الضالين أعداءكم فتزل اقدامكم – بعد تبوتها وتذهب اعمالكم – وتكونون للنار حطبا – وتتخذوا من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا – او تتخذوا دينكم هزوءا )) –
    فالذين كانوا من قبلكم اتاهم الله اكثر مما اتاكم – فأصبحوا بنعمته كافرين – وكان مصيرهم كما ذكره الخالق في كتابه العظيم . والعبرة لمن اتقوا – وأماناته رعوا – ويصدقهم نجوا – وبقوتهم وعزمهم تبثوا . وآلله على ما أقوله شهيد .

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