المسماري: المليشيات تتجهز لشن هجوم واسع على وحدات القوات المسلحة

بنغازي-العنوان

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، عن وجود تحضيرات للمليشيات المنضوية تحت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، لشنّ هجوم واسع على وحدات القوات المسلحة بكافة المحاور.

ولفت المسماري، إلى أن القيادة العامة تلقت معلومات من وحدات الاستطلاع تؤكد أن المليشيات الإجرامية والإرهابية المدعومة بعناصر تركية، تتجهز للقيام بهجوم على مواقع القوات المسلحة بالعاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في تدوينة على فيسبوك، إن وحدات الاستطلاع التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تؤكد، وبعد تجميع المعلومات وتحليلها عن تحشيد للمليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة للسراج والمدعومة بعناصر إرهابية تركية، وذلك لشن هجوم واسع على كافة محاور القوات المسلحة”.

وسبق للقوات المسلحة أن وجهت عدة ضربات استباقية لمنع المليشيات من توجيه ضربات ضد وحداتها في مختلف المحاور.