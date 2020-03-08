بوقادوم: الجزائر مستمرة في جهودها لحل الأزمة في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم, مساء الأحد, أن الجزائر “مستمرة في جهودها” لحل الأزمة في ليبيا, مشيرا إلى إمكانية تسجيل تطورات “إيجابية” في الأيام “القليلة القادمة”.

وأوضح بوقادوم في تصريح على هامش حفل أشرف عليه الرئيس الجزائري بقصر الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, أن الجزائر “مستمرة في جهودها لحل الأزمة في ليبيا”, مشيرا الى أن “زيارة السيد عبد الهادي الحويج (وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة) إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار”.

وأضاف قائلا: “في الأيام القليلة القادمة, ستكون هناك تطورات (لحل الأزمة الليبية) أتمنى أن تكون إيجابية”.