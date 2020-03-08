مكافحة الظواهر السلبية تقفل محلات “شارع الطيور” ببنغازي

أخبار ليبيا24

أقفل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الأحد جميع محلات بيع الحيوانات بـ “شارع الطيور” الواقع بحي الرويسات ببنغازي.

وأرجع الجهاز أسباب قفل المحلات لانتشار روائح كريهة وفضلات وروث الحيوانات على قارعة الطريق من المحال التي تتاجر في بيعها بالمنطقة وإمكانية نقلها لأمراض مُعدية تهدد صحة المواطنين.

وقال مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إنه “تم إغلاق كل هذه المحال وإحالتهم لجهات الاختصاص التي ستطبق كل القوانين اللازمة حيال التجار لا سيما أنهم يعملون دون تراخيص أو إجراءات قانونية تسمح لهم بخوض هذه التجارة”.

ولفت إلى أن هذه التجارة إذ سمحت بها جهات الاختصاص يجب أن تراعى فيها عدة نقاط أبرزها المكان المخصص لها والذي يكون بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأفاد الجهاز، إن أصحاب المحلات وُجهت لهم عدة مخالفات، أبرزها التعدي على الطريق العام واستخدام ممرات المشاة لعرض الحيوانات، مما تسبب في عرقلة للمواطنين بالإضافة إلى تكدس مخلفات أطعمة الحيوانات وروثها على قارعة الطريق وبين المنازل وانتشار الروائح الكريهة، والتي تسببت في مضايقة المارة.

وأشار إلى أن هذه المخالفات تُعد كارثية بسبب الجراثيم والمكروبات التي تسببها الفضلات والروث وكثرة الأمراض التي تستهدف المواطنين.

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