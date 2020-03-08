مسؤول ليبي: قوات طرابلس تحتجز المدعي العسكري الجديد لـ”الوفاق”..لهذا السبب!

قال مسؤول ليبي إن قوات طرابلس احتجزت المدعي العسكري بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بعد إصداره قراراً بملاحقة أحد عناصرها.

ولم تمضِ أيام على تعيين الهادي سالم القراضي مدعياً عاماً جديداً في العاصمة خلفاً لـ”فتحي سعد” الذي أقيل 3 مارس/آذار الجاري.

وأقيل سعد عقب إصداره مذكرة استدعاء بحق السراج لسماع شهادته حول استمرار الدراسة في كلية عسكرية في منطقة اشتباكات، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وأكد المسؤول الليبي أن المدعي العسكري الجديد أصدر أمراً بالقبض على أحد أفراد المجموعات المسلحة، لكن عناصرها امتنعت عن تنفيذ القرار واحتجزوه لإجباره على التراجع عنه.

وكانت أسرة المدعي العام العسكري القراضي قد أعلنت، السبت، فقدان الاتصال به منذ ظهر الجمعة، دون أن تتهم أحداً حتى الآن بالوقوف وراء تغيبه.