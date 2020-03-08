تركيا تستعين بهذا الاسلوب لتخطي المراقبة الأوروبية قبالة السواحل الليبي

سخرت تركيا طائرة استطلاع بحري الهدف منها مراقبة حركة السفن الأوروبية التي تتولى مهمة التصدي لتدفق الأسلحة إلى ليبيا.

ورصد موقع “إتامل رادار” طائرة تابعة للبحرية التركية من نوع “أي.تي.أر 72” حطت، السبت، في مطار مصراتة ، قادمة من قاعدة سيغونيلا العسكرية الإيطالية.

ووصلت الطائرة إلى القاعدة الإيطالية الجمعة، قادمة من مطار “دالامان” جنوب تركيا. وبحسب الموقع فإن الطائرة المجهزة بنظام الراديو الحديث (عدو – صديق) ومعدات اتصالات للطاقم، مخصصة لمرافقة البضائع والأفراد.

وتبدد هذه المعلومات التساؤلات بشأن سبب عدم إيقاف سفن المراقبة الأوروبية لتدفق الأسلحة التركية والمرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث لا يستبعد مراقبون أن تكون مهمة طائرة الاستطلاع مراقبة حركة السفن الأوروبية في المتوسط وتوجيه السفن التركية بناء على ما يتم رصده.

كما يسلط استخدام الطائرة التركية للقاعدة الإيطالية الضوء على استمرار التحالف التركي القطري الإيطالي الداعم للميليشيات في طرابلس.

وفي منتصف فبراير الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر.

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