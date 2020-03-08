بنغازي .. لجنة لتحصيل رسوم استهلاك الكهرباء

التقى في مدينة بنغازي داخل مقر الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي ، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، بالمهندس عوض البدري، المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء والمهندس رمضان بن رابعة ، مدير إدارة المستلهكين بنغازي والرائد أيمن هويدي ، مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بنغازي .

وتمحور الاجتماع على العمل المشترك لتنسيق عمل لجنة تحصيل رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية من جهات القطاع الخاص، المصانع والشركات والمحلات التجارية والورش على اختلاف أنواعها ومحلات الحرف والمهن المختلفة وإلى آخر أشكال وحدات القطاع الخاص .

وتطرق الاجتماع لكيفية العمل وتحديد موعد بدء عمل اللجنة وإعداد خطة عمل تشمل كافة المدن الخاضعة لسلطات الحكومة الليبية .

يشار إلى أن غالبية المدن الليبية تشهد منذ سنة 2011 م تقاعس أكثر الجهات الخاصة والعامة والمواطنين من تسديد الرسوم الشهرية لاستهلاك الطاقة الكهربائية ما يؤثر سلباً على عمل الشركة العامة للكهرباء وتردي الخدمات والمتمثل في طرح الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه.

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