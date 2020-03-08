اخبار ليبيا الان

بنغازي .. لجنة لتحصيل رسوم استهلاك الكهرباء

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى في مدينة بنغازي داخل مقر الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد  صلاح الخفيفي ، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، بالمهندس عوض البدري،  المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء والمهندس  رمضان بن رابعة ، مدير إدارة المستلهكين بنغازي والرائد  أيمن هويدي ، مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية  بنغازي  .

وتمحور الاجتماع على العمل المشترك لتنسيق عمل لجنة تحصيل رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية من جهات القطاع الخاص، المصانع والشركات والمحلات التجارية والورش على اختلاف أنواعها ومحلات الحرف والمهن المختلفة وإلى آخر أشكال وحدات القطاع الخاص .

وتطرق الاجتماع لكيفية العمل وتحديد موعد بدء عمل اللجنة وإعداد خطة عمل تشمل كافة المدن الخاضعة لسلطات الحكومة الليبية .

يشار إلى أن غالبية المدن الليبية تشهد منذ سنة 2011 م تقاعس أكثر الجهات الخاصة والعامة والمواطنين من تسديد الرسوم الشهرية لاستهلاك الطاقة الكهربائية ما يؤثر سلباً على عمل الشركة العامة للكهرباء وتردي الخدمات والمتمثل في طرح الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك