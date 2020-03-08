جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق مستشفى «الصفوة» ببنغازي

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مستشفى الصفوة بمدينة بنغازي، من خلال لجنة مشكلة بقرار رئيس الجهاز، رفقة أعضاء مكتب الخدمات الصحية.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، فإن إغلاق المستشفى جاء بسبب وجود عدة مخالفات «قد تُسبب في تفشي الأمراض داخل المصحة وتهدد صحة المواطنين».

وتابع البيان أن مخالفات المصحة تشمل غرف العمليات حيث لوحظ وجود حالات بالغرفة أثناء صيانتها وطلائها، «ويُعد هذا العمل كارثيا»، خصوصاً أنها غرفة خاصة للعمليات الجراحية يُستلزم فيها التعقيم والنظافة والتهوية، بالإضافة إلي الرطوبة التي تملأ المكان وأدوات ومعدات خاصة بالعمل متآكلة الصدأ من مقاعد وسرائر خاصة بالنزلاء.

وأوضحت أنه تم إثبات وجود حُقن ومحاليل منتهية الصلاحية، أيضاً كانت ضمن المُخالفات، بالإضافة إلى أن المستشفى يحتاج إلي صيانة كُلية من حيث المبنى والأجهزة والمُعدات.

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