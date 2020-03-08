اشتباكات عنيفة في محور الوشكة وبوقرين شرق مصراتة.. وقوات الوفاق تحضر لهجوم واسع

اكدت مصادر مطلعة اندلاع اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش الوطني وقوات موالية لحكومة الوفاق في منطقتي الوشكة وابوقرين جنوب وشرق مدينة مصراتة.

وعلى الرغم من الهدنة المعلنة بين الطرفين إلا ان الخروقات لا تزال تتكرر بشكل شبه يومي ما بين القصف المدفعي والمواجهات المسلحة.

وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى نية قوات الوفاق شن هجوم واسع على مواقع الجيش الوطني في عدة محاور مختلفة بهدف تشتيت تركيزها.

وهو ما كشف عنه الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، عن وجود تحضيرات لقوات حكومة الوفاق، لتنفيذ هجوم واسع ضد وحدات الجيش بمختلف المحاور، ما يشير إلى احتمالية قيام وحدات الجيش بشن ضربات استباقية لعرقلة قوات الوفاق من القيام بأي عمل ضده.

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