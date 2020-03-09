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أنباء عن وصول حفتر إلى باريس في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

تحدثت مصادر صحفية اليوم الإثنين عن وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر،  إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة وصفت بالرسمية.

ومن المتوقع أن يلتقي حفتر خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام للجيش الليبي لزيارة فرنسا.

وتلقى حفتر في 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من ماكرون  لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة.

 

 

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اخبار ليبيا 24

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  • للاسف دمية تحركها فرنسا والامارات ومصر كيفما ارادو. الامر اصبح خارج سيطرته فهو فى كرب عظيم. اللهم خده اخد عزيز مقتدر وانتقم منه. لقد ادخل ليبيا فى وضع الله وحده يعلم كيف سينتهى.
    واحفظ ليبيا من الفتن ماظهر منها ومابطن.

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