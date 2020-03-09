“مواصلات الوفاق” تعاين طريق بني وليد-غريان

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قام مدير إدارة المشروعات بالمنطقة الوسطى، التابعة لحكومة الوفاق المهندس ” سالم العيساوي ” رفقة المهندس ” محمد السعداوي وعميد بلدية بني وليد ومدير مكتب المشروعات بالبلدية بزيارة ميدانية لمعاينة مشروع مسار طريق بني وليد غريان والتي تبلغ مسافتها 35 كلم .

وجاءت هذه المعاينة والإشراف بتكليف من وزارة المواصلات بحكومة الوفاق.. وأوضح عميد البلدية أن أعمال البدء في المشروع ستنطلق خلال الأيام القادمة ، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق رئيسية وفرعية سيتم البدء بها داخل نطاق البلدية تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع بلدية بني وليد.

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