تكريم “موظفات النهر” في اليوم العالمي للمرأة

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شهد مبنى التدريب -بموقع الهواري التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي- في مدينة بنغازي إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كُلَّ عام.

وتمحور الحفل على تكريم عدد من الموظفات في إدارة النهر الصناعي اللواتي أمضين أكثر من 25 عاماً من العمل المتواصل في هذا القطاع.

انتظمت الاحتفالية بحضور عدد من المسؤلين من إدارة جهاز النهر الصناعي النهر وعدد من موظفات الشؤون الاجتماعية، في إطار الدور الاجتماعي للجنة العليا للنشاط التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر وتحفيزاً لشريحة المستخدمات اللواتي تفانين في وظائفهن وللتذكير بحقوق المرأة والدفاع عن حقوقها وتشجيعها في مشوار تفعيل وتطوير دورها الكبير والمهم في المجتمع.

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